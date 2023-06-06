Пик разлива Каховского моря — утром 7 июня, затопит до 70 населенных пунктов

Пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, сообщает ЧАО «Укргидроэнерго» со ссылкой на генерального директора компании Игоря Сироту.

После этого произойдет стабилизация уровня воды в зонах подтоплений: через 4-5 дней она начнет спадать, прогнозирует Сирота. А в течение 10 дней — уйдет в Черное море.

«Мы понимаем, что в течение 2-4 суток водохранилище будет полностью сработано. Кроме разрушения станции мы будем иметь еще и экологические последствия. Потому что в турбинах, трансформаторах находилось более 450 т машинного масла, которое попало в воду. Мы сегодня принимаем ряд мер на всех уровнях, чтобы остановить экологическую катастрофу и как можно скорее эвакуировать людей из зон возможного подтопления», — сказал Сирота.

Видео: «Радио Свобода»

Он также отметил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению, но точно будет построена заново на том же месте.

По состоянию на 16:00, по данным Кабмина, из зон подтоплений было эвакуировано 1 339 человек. Предварительно, пострадали 13 населенных пунктов на правом берегу реки Днепра и более 260 домов.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю.

«Будет затоплено от 35 до 70 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы по подвозу питьевой воды. Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено. Во всем регионе: в Днепропетровском, Запорожском и Херсонском», — сказал глава государства.