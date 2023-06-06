Подрыв Каховской ГЭС: вода на Херсонщине прибывает, ВСУ бьют по левому берегу

Руководство Херсонской ОВА, ГСЧС и Нацполиции проинформировали о ситуации в регионе, который затапливает вода из-за уничтожения врагом дамбы Каховской ГЭС. А ВСУ продемонстрировали, как происходящее не мешает им бить оккупантов на левом берегу Днепра.

«Вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсона. К настоящему времени известно о 71 подтопленном доме. Только в селе Тягинка подтоплены два моста и 33 жилых дома. В Бургунке три дома оказались в воде. В Отрадокаменке подтоплен мост, из-за чего усложнен подъезд к населенному пункту. В поселке Казацкое Каховского района затоплены три десятка домов. Мы проводим эвакуацию людей из населённых пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и множество людей: волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и военных администраций», — сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, на 15:30 в регионе эвакуировали уже 1328 человек — в том числе из херсонского микрорайона Остров.

В то же время, по данным ГСЧС и Нацполиции, масштаб потопа — еще больше. Оба ведомства МВД дают данные о подтоплении 13 населенных пунктов и 260 домов в них.

Тем временем Сухопутные войска Украины наглядно продемонстрировали, что никакого военного преимущества оккупанты подрывом Каховской ГЭС не добились. Их позиции на левом берегу — под обстрелом.

«Удары по позициям оккупантов на левом берегу Днепра», — подписали видео в telegram Сухопутных войск ВСУ.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь заявила, что подрыв дамбы оккупанты произвели, «чтобы приостановить процесс деоккупации Силами обороны Украины и сместить вектор внимания общества с происходящих в белгородской области событий». При этом, с ее точки зрения, достигнут абсолютно противоположный эффект.

«В критическом положении находятся мирные жители временно оккупированных населенных пунктов Херсонщины и Крыма, поскольку уничтожение дамбы лишило их пресной воды. Кроме того, были затоплены позиции российских военных подразделений, что может привести к масштабному смыву российских минных полей и их детонации в хаотическом порядке», — считает Маляр.