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Підрив Каховської ГЕС: вода на Херсонщині прибуває, ЗСУ б’ють по лівому берегу

Події 16:58   06.06.2023
Оксана Горун
Підрив Каховської ГЕС: вода на Херсонщині прибуває, ЗСУ б’ють по лівому берегу

Керівництво Херсонської ОВА, ДСНС та Нацполіції поінформували про ситуацію в регіоні, який затоплює вода через знищення ворогом греблі Каховської ГЕС. А ЗСУ продемонстрували, як те, що відбувається, не заважає їм бити окупантів на лівому березі Дніпра.

“Вода продовжує прибувати та підтоплювати населені пункти Херсонщини. На цю годину відомо про 71 підтоплений будинок. Тільки в селі Тягинка підтоплено два мости та 33 житлові будинки. У Бургунці три оселі опинилися у воді. У Одрадокам’янці підтоплено міст, через що ускладнено під’їзд до населеного пункту. У селищі Козацьке Каховського району затоплено три десятки домівок. Ми проводимо евакуацію людей із населених пунктів, які знаходяться в зоні підтоплення. Для цього задіяно 50 автобусів і велика кількість людей: волонтерів, особового складу поліції, ДСНС і військових адміністрацій“, — повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його даними, на 15.30 у регіоні евакуювали вже 1328 осіб – у тому числі з херсонського мікрорайону Острів.

Водночас за даними ДСНС та Нацполіції, масштаб потопу – ще більший. Обидва відомства МВС дають дані про підтоплення 13 населених пунктів та 260 будинків у них.

Тим часом Сухопутні війська України наочно продемонстрували, що жодної військової переваги окупанти підривом Каховської ГЕС не досягли. Їхні позиції на лівому березі – під обстрілом.

“Удари по позиціях окупантів на лівому березі Дніпра”, – підписали відео в телеграмі Сухопутних військ ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр своєю чергою заявила, що підрив дамби окупанти зробили, “щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у білгородській області”. При цьому, на її думку, досягнуто абсолютно протилежного ефекту.

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“У критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку”, – вважає Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Херсонської ОВА, ДСНС та Нацполіції поінформували про ситуацію в регіоні, який затоплює вода через знищення ворогом греблі Каховської ГЕС. А ЗСУ продемонстрували, як те, що відбувається, не заважає їм бити окупантів на лівому березі Дніпра".