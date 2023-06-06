Подрыв Каховской ГЭС: станция под водой, затопило зоопарк с животными (видео)
После подрыва Каховской ГЭС под воду пошла и сама станция, и села, и города, находившиеся на правом берегу Днепра.
Госпогранслужба Украины распространила видео, на котором под водой не только верхушка Каховской ГЭС, но и лес, который был на правом берегу Днепра.
В Новой Каховке на площади возле мэрии города плавают лебеди.
Затопило в Новой Каховке местный зоопарк «Сказочная Диброва». Сообщается, что все животные погибли.
Напомним, утром 6 июня в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.
«Разрушение Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы. Безумная цель – остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне», — отметил глава ОП Андрей Ермак.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После подрыва Каховской ГЭС под воду пошла и сама станция, и села, и города, находившиеся на правом берегу Днепра.".