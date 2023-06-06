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Подрыв Каховской ГЭС: станция под водой, затопило зоопарк с животными (видео)

Происшествия 11:58   06.06.2023
Оксана Якушко
Подрыв Каховской ГЭС: станция под водой, затопило зоопарк с животными (видео)

После подрыва Каховской ГЭС под воду пошла и сама станция, и села, и города, находившиеся на правом берегу Днепра.

Госпогранслужба Украины распространила видео, на котором под водой не только верхушка Каховской ГЭС, но и лес, который был на правом берегу Днепра.

 

В Новой Каховке на площади возле мэрии города плавают лебеди.

Затопило в Новой Каховке местный зоопарк «Сказочная Диброва». Сообщается, что все животные погибли.

Напомним, утром 6 июня в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.

«Разрушение Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы. Безумная цель – остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне», — отметил глава ОП Андрей Ермак.

Читайте также: Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укргидроэнерго

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После подрыва Каховской ГЭС под воду пошла и сама станция, и села, и города, находившиеся на правом берегу Днепра.".