Подрыв Каховской ГЭС – величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире
В Офисе Президента Украины отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.
«Разрушение Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы. Безумная цель – остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне», — отметил глава ОП Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что нынешняя россия – это глобальная угроза, и только силой можно решить эту проблему.
«Также подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности в Африке», — подчеркнул Ермак.
Напомним, утром 6 июня в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Офисе Президента Украины отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.".