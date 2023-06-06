Подрыв Каховской ГЭС – величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире

В Офисе Президента Украины отреагировали на подрыв Каховской ГЭС.

«Разрушение Каховской ГЭС – это величайшая рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы. Безумная цель – остановить наступление Сил обороны и избежать поражения и позора руководит кремлевскими преступниками. Они готовы на все, чтобы поднять ставки в этой войне», — отметил глава ОП Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что нынешняя россия – это глобальная угроза, и только силой можно решить эту проблему.

«Также подрыв Каховской ГЭС россиянами – это удар по глобальной продовольственной безопасности, которую враг хочет взорвать. Потому что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины. Россиянам нужен голод в странах мира, в частности в Африке», — подчеркнул Ермак.

Напомним, утром 6 июня в ОК «Юг» подтвердили факт подрыва армией рф Каховской ГЭС.