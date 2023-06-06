Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укргидроэнерго
В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, сообщили в Укргидроэнерго.
Станция восстановлению не подлежит.
По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
«Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели», — рассказали в Укргидроэнерго.
Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться оперативно.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, сообщили в Укргидроэнерго.".