Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укргидроэнерго

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, сообщили в Укргидроэнерго.

Станция восстановлению не подлежит.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

«Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели», — рассказали в Укргидроэнерго.

Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться оперативно.