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Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укргидроэнерго

Происшествия 09:31   06.06.2023
Оксана Якушко
Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит – Укргидроэнерго

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, сообщили в Укргидроэнерго.

Станция восстановлению не подлежит.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

«Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели», — рассказали в Укргидроэнерго.

Укргидроэнерго продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться оперативно.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, сообщили в Укргидроэнерго.".