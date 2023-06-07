Комунальники Харкова відправили гуманітарну допомогу до Херсона (відео, фото)

Харківські теплоенергетики зі своїх резервів зібрали термінову гуманітарну допомогу колегам із «Херсонтеплоенерго».

Питна вода, ковдри, пледи, засоби гігієни, плівка, розкладні ліжка, спальні мішки та тушонка – все завантажили вранці, і перша 15 тонна машина допомоги відбула з Харкова до Херсона.

У першій партії гуманітарного вантажу від “Харківських теплових мереж” поїхав моторний човен, електричні насоси з генераторами для відкачування води та мішки для піску.

Харківські теплоенергетики відчули тиск під час блекаутів і добре знають, наскільки важлива будь-яка допомога.