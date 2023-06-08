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«Харківські тепломережі» доставили гуманітарну допомогу в Херсон

Суспільство 14:20   08.06.2023
Вікторія Яковенко
«Харківські тепломережі» доставили гуманітарну допомогу в Херсон Фото: Харківська міськрада

КП «Харківські теплові мережі» доставило гуманітарний вантаж колегам з Херсону, який потерпає від наслідків підриву Каховської ГЕС.

У МКП «Херсонтеплоенерго» подякували харків’янам за надану допомогу, розповіли в Харківській міськраді.

«Ми дуже вдячні вам за допомогу, яка нам дуже потрібна у цю тяжку хвилину. Дякуємо підприємству «Харківські теплові мережі»! Дякуємо меру міста Харкова, який доручив вам виконати цю місію!» – зазначили там.

Нагадаємо, напередодні за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова херсонцям відправили 15 тонн допомоги з питною водою, консервами, ковдрами, засобами гігієни, розкладними ліжками, плівкою та спальними мішками. Також у партії гуманітарного вантажу були електричні помпи з генераторами для відкачування води, мішки для піску та моторний човен.

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Фото: Харківська міськрада
Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківські теплові мережі» доставило гуманітарний вантаж колегам з Херсону, який потерпає від наслідків підриву Каховської ГЕС.".