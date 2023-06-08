Обстріл Херсона просто під час евакуації: постраждали щонайменше 8 людей

Російські війська обстріляли Херсон під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста”, – написав Прокудін.

Внаслідок обстрілу Корабельної площі у Херсоні постраждали 8 людей, повідомили в МВС України.

“Інформація про загиблих наразі не надходила, потерпілим надається медична допомога”, – додали в МВС.

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