Обстріл Херсона просто під час евакуації: постраждали щонайменше 8 людей
Фото: Стас Юрченко, Ґрати
Російські війська обстріляли Херсон під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста”, – написав Прокудін.
Внаслідок обстрілу Корабельної площі у Херсоні постраждали 8 людей, повідомили в МВС України.
“Інформація про загиблих наразі не надходила, потерпілим надається медична допомога”, – додали в МВС.
Увага! На відео є ненормативна лексика!
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська обстріляли Херсон під час евакуації постраждалих через підрив Каховської ГЕС.".