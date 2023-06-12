Из Каховского водохранилища «ушло» 72% воды — Минэкологии (фото)

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило о катастрофическом падении уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва российской армией дамбы ГЭС.

«По состоянию на утро 12 июня уровень воды в водохранилище продолжает снижаться. Из водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб. км воды. На вечер 11 июня уровень воды в водохранилище в районе Никополя составлял около 9,04 м. Уровень воды в Днепре на отметке «Херсон» снизился на 2 метра и составил 3,6 метра. В среднем за последние сутки удерживается тенденция снижения уровня на 1-5 см в час», — сообщила пресс-служба Минэкологии.

Обмеление настолько существенное, что с 11 июня Укргидрометцентр уже не может замерять его уровень на гидропосте «Никополь», так как вода отошла от пункта наблюдений. Также вода постепенно сходит в районе природного парка «Нижнеднепровский», мелеет акватория в нацпарке «Каменская Сечь» (на 8,5 метра). Снижается уровень воды в реке Ингулец и Ингулецкой оросительной системе.