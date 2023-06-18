Live
  • Неділя 18.06.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)

Суспільство 10:40   18.06.2023
Олена Нагорна
На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)

На пляжах Одеси 17 червня офіційно заборонили купатися через суттєве погіршення якості води внаслідок підриву Каховської ГЕС – на дев’ятий день після того, як до берегів міста почало прибивати перше сміття.

Рішення про заборону купання ухвалили на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті Одеської міськради.

“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеса. Купання людей на пляжах міста Одеса заборонено”, – йдеться у публікації.

Одеська ОВА також наголошує: купатися в морі суворо заборонено.

“В акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Також застерігаємо жителів регіону від прогулянок узбережжям та риболовлі”, – пише ОВА.

Нагадаємо, що 9 червня, коли до берегів Одеси почало прибивати речі та сміття із затоплених Херсонщини та Миколаївщини, а якість води візуально значно погіршилася, на пляжах не було жодної таблички про небезпеку купання, як і звукових повідомлень.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду
18.06.2023
П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря
П’яний водій у Харкові пропонував копам 5 тисяч гривень хабаря
18.06.2023
Жінка загубила 5-річного сина на станції харківського метро – Тимошко
Жінка загубила 5-річного сина на станції харківського метро – Тимошко
18.06.2023
Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
18.06.2023
Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла
Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла
18.06.2023
Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО
Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО
18.06.2023

Новини за темою:

19:54
В одному з районів Харківщини заборонили відкривати пляжі цього літа
19:09
У бордель за кордоном вербувала одеситок підступна харків’янка
07:08
Нічна ракетна атака: в Одесі троє загиблих та 13 поранених (фото, відео)
20:25
Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції
20:10
Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пляжах Одеси 17 червня офіційно заборонили купатися через суттєве погіршення якості води внаслідок підриву Каховської ГЕС – на дев’ятий день після того, як до берегів міста почало прибивати перше сміття.".