На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)

На пляжах Одеси 17 червня офіційно заборонили купатися через суттєве погіршення якості води внаслідок підриву Каховської ГЕС – на дев’ятий день після того, як до берегів міста почало прибивати перше сміття.

Рішення про заборону купання ухвалили на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті Одеської міськради.

“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеса. Купання людей на пляжах міста Одеса заборонено”, – йдеться у публікації.

Одеська ОВА також наголошує: купатися в морі суворо заборонено.

“В акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Також застерігаємо жителів регіону від прогулянок узбережжям та риболовлі”, – пише ОВА.

Нагадаємо, що 9 червня, коли до берегів Одеси почало прибивати речі та сміття із затоплених Херсонщини та Миколаївщини, а якість води візуально значно погіршилася, на пляжах не було жодної таблички про небезпеку купання, як і звукових повідомлень.