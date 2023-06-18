На 9-й день, як пляжі завалило сміттям, в Одесі заборонили купатися (відео)
На пляжах Одеси 17 червня офіційно заборонили купатися через суттєве погіршення якості води внаслідок підриву Каховської ГЕС – на дев’ятий день після того, як до берегів міста почало прибивати перше сміття.
Рішення про заборону купання ухвалили на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті Одеської міськради.
“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеса. Купання людей на пляжах міста Одеса заборонено”, – йдеться у публікації.
Одеська ОВА також наголошує: купатися в морі суворо заборонено.
“В акваторії Чорного моря через теракт ворога на Каховській ГЕС лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Також застерігаємо жителів регіону від прогулянок узбережжям та риболовлі”, – пише ОВА.
Нагадаємо, що 9 червня, коли до берегів Одеси почало прибивати речі та сміття із затоплених Херсонщини та Миколаївщини, а якість води візуально значно погіршилася, на пляжах не було жодної таблички про небезпеку купання, як і звукових повідомлень.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 10:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пляжах Одеси 17 червня офіційно заборонили купатися через суттєве погіршення якості води внаслідок підриву Каховської ГЕС – на дев’ятий день після того, як до берегів міста почало прибивати перше сміття.".