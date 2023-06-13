Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції
У морі біля Одеси виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології ОВА Павла Булановича.
За його словами, інфекції виявили на пляжі “Ланжерон”, у місті Чорноморськ та на 16-й станції Великого Фонтану.
Як розповів представник регіональної екоінспекції Микола Слизовський, зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім, ситуація почала стабілізуватися.
“Одеська ОВА нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний буг та Бузькому лимані. Ситуація під контролем, проте існує мінна небезпека та загроза інфекційних захворювань”, – пише обладміністрація.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У морі біля Одеси виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології ОВА Павла Булановича.".