Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції

У морі біля Одеси виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології ОВА Павла Булановича.

За його словами, інфекції виявили на пляжі “Ланжерон”, у місті Чорноморськ та на 16-й станції Великого Фонтану.

Як розповів представник регіональної екоінспекції Микола Слизовський, зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім, ситуація почала стабілізуватися.

“Одеська ОВА нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний буг та Бузькому лимані. Ситуація під контролем, проте існує мінна небезпека та загроза інфекційних захворювань”, – пише обладміністрація.