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Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції

Суспільство 20:25   13.06.2023
Олена Нагорна
Підрив Каховської ГЕС: у морі біля Одеси виявили небезпечні інфекції

У морі біля Одеси виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології ОВА Павла Булановича.

За його словами, інфекції виявили на пляжі “Ланжерон”, у місті Чорноморськ та на 16-й станції Великого Фонтану.

Як розповів представник регіональної екоінспекції Микола Слизовський, зберігається різке падіння солоності моря та перевищення рівня заліза у воді, втім, ситуація почала стабілізуватися.

“Одеська ОВА нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець, Південний буг та Бузькому лимані. Ситуація під контролем, проте існує мінна небезпека та загроза інфекційних захворювань”, – пише обладміністрація.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У морі біля Одеси виявили сальмонелу та кишкову інфекцію, повідомляє Одеська обласна військова адміністрація з посиланням на керівника департаменту екології ОВА Павла Булановича.".