Подрыв Каховской ГЭС: в море возле Одессы обнаружили опасные инфекции
В море возле Одессы выявили сальмонеллу и кишечную инфекцию, сообщает Одесская областная военная администрация со ссылкой на руководителя департамента экологии ОВА Павла Булановича.
По его словам, инфекции обнаружили на пляже «Ланжерон», в городе Черноморск и на 16-й станции Большого Фонтана.
Как рассказал представитель региональной экоинспекции Николай Слизовский, сохраняется резкое падение солености моря и превышение уровня железа в воде, впрочем, ситуация начала стабилизироваться.
«Одесская ОВА напоминает о временном запрете посещения пляжей, использования воды, рыбалки и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный буг и Бугском лимане. Ситуация под контролем, однако существует минная опасность и угроза инфекционных заболеваний», — пишет обладминистрация.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В море возле Одессы выявили сальмонеллу и кишечную инфекцию, сообщает Одесская областная военная администрация со ссылкой на руководителя департамента экологии ОВА Павла Булановича.".