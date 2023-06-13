Подрыв Каховской ГЭС: в море возле Одессы обнаружили опасные инфекции

В море возле Одессы выявили сальмонеллу и кишечную инфекцию, сообщает Одесская областная военная администрация со ссылкой на руководителя департамента экологии ОВА Павла Булановича.

По его словам, инфекции обнаружили на пляже «Ланжерон», в городе Черноморск и на 16-й станции Большого Фонтана.

Как рассказал представитель региональной экоинспекции Николай Слизовский, сохраняется резкое падение солености моря и превышение уровня железа в воде, впрочем, ситуация начала стабилизироваться.

«Одесская ОВА напоминает о временном запрете посещения пляжей, использования воды, рыбалки и купания в акватории Черного моря, реках Ингул, Ингулец, Южный буг и Бугском лимане. Ситуация под контролем, однако существует минная опасность и угроза инфекционных заболеваний», — пишет обладминистрация.