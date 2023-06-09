Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику
Популярные пляжи в Одессе уже пострадали от последствий подрыва армией РФ Каховской ГЭС. 9 июня к берегу начало прибивать строительный и бытовой мусор, а также — целые острова из камыша.
Утром 9 июня к берегу Одессы от пляжа «Ланжерон» до «Аркадии» начало прибивать острова из камыша, строительный мусор, мебель и бытовую технику, передает корреспондент МГ «Объектив». Несмотря на это, множество отдыхающих, в том числе семьи с маленькими детьми, продолжают купаться и нырять в море. Дети под присмотром и с одобрения родителей купаются в мусоре и играют с ним.
Читайте также: «Пошло не по плану»: Каховскую ГЭС подорвала российская ДРГ — перехват СБУ
Никаких табличек на пляжах, предупреждающих об опасности такого вида отдыха, 9 июня не установили. Нет и звуковых сообщений. Впрочем, некоторые туристы все же не рискуют заходить в воду. Это сразу же увеличило активность посетителей прибрежных зон отдыха с бассейнами. Сейчас такие пляжные комплексы установили расценки от 100 до 300 грн за день отдыха на шезлонге у бассейна.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 20:38;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярные пляжи в Одессе уже пострадали от последствий подрыва армией РФ Каховской ГЭС. 9 июня к берегу начало прибивать строительный и бытовой мусор, а также — целые острова из камыша".