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Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику

Общество 20:38   09.06.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику

Популярные пляжи в Одессе уже пострадали от последствий подрыва армией РФ Каховской ГЭС. 9 июня к берегу начало прибивать строительный и бытовой мусор, а также — целые острова из камыша.

Утром 9 июня к берегу Одессы от пляжа «Ланжерон» до «Аркадии» начало прибивать острова из камыша, строительный мусор, мебель и бытовую технику, передает корреспондент МГ «Объектив». Несмотря на это, множество отдыхающих, в том числе семьи с маленькими детьми, продолжают купаться и нырять в море. Дети под присмотром и с одобрения родителей купаются в мусоре и играют с ним.

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Никаких табличек на пляжах, предупреждающих об опасности такого вида отдыха, 9 июня не установили. Нет и звуковых сообщений.  Впрочем, некоторые туристы все же не рискуют заходить в воду. Это сразу же увеличило активность посетителей прибрежных зон отдыха с бассейнами. Сейчас такие пляжные комплексы установили расценки от 100 до 300 грн за день отдыха на шезлонге у бассейна.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Происшествия, Репортаж, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 20:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Популярные пляжи в Одессе уже пострадали от последствий подрыва армией РФ Каховской ГЭС. 9 июня к берегу начало прибивать строительный и бытовой мусор, а также — целые острова из камыша".