Подрыв Каховской ГЭС: к пляжам в Одессе прибивает мусор, мебель и технику

Популярные пляжи в Одессе уже пострадали от последствий подрыва армией РФ Каховской ГЭС. 9 июня к берегу начало прибивать строительный и бытовой мусор, а также — целые острова из камыша.

Утром 9 июня к берегу Одессы от пляжа «Ланжерон» до «Аркадии» начало прибивать острова из камыша, строительный мусор, мебель и бытовую технику, передает корреспондент МГ «Объектив». Несмотря на это, множество отдыхающих, в том числе семьи с маленькими детьми, продолжают купаться и нырять в море. Дети под присмотром и с одобрения родителей купаются в мусоре и играют с ним.

Никаких табличек на пляжах, предупреждающих об опасности такого вида отдыха, 9 июня не установили. Нет и звуковых сообщений. Впрочем, некоторые туристы все же не рискуют заходить в воду. Это сразу же увеличило активность посетителей прибрежных зон отдыха с бассейнами. Сейчас такие пляжные комплексы установили расценки от 100 до 300 грн за день отдыха на шезлонге у бассейна.