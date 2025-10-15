Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Стало известно, кто возглавит Одесскую ГВА: распоряжение Зеленского

Политика 12:10   15.10.2025
Виктория Яковенко
Стало известно, кто возглавит Одесскую ГВА: распоряжение Зеленского Фото: Днепропетровская ОВА

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Одесскую ГВА возглавит Сергей Лысак.

Распоряжение опубликовали на сайте президента сегодня, 15 октября.

Лысак возглавит Одесскую ГВА
Скриншот

До этого, Лысак возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. Теперь, согласно указу Зеленского, временно исполнять обязанности главы Днепропетровской ОВА будет Владислав Гайваненко.

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Автор утверждал, что у мэра есть паспорт РФ, к тому же, он неоднократно отстаивал российские нарративы и защищал памятники, содержащие символику российской имперской политики. Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лиц с паспортом РФ. В их числе, подтвердила СБУ, мэр Одессы Геннадий Труханов. В вечернем обращении Зеленский заявил, что в Одессе создадут городскую военную администрацию. Сам Труханов в своем Telegram-канале подчеркнул, что за 12 лет на должности мэра Одессы история о его якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране.

Читайте также: Терехов созывает депутатов в Харькове – причина

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 12:36
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории
15.10.2025, 06:00
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
15.10.2025, 10:15
Четыре человека погибли в двух ДТП на Харьковщине (фото)
Четыре человека погибли в двух ДТП на Харьковщине (фото)
15.10.2025, 13:10

Новости по теме:

14.10.2025
Зеленский лишил украинского гражданства Труханова, в Одессе будет ВА
14.10.2025
«Абсолютно циничный удар» – Зеленский о «прилете» по больнице в Харькове
11.10.2025
Удары по свету, Зеленский предупредил Белгород — обзор фронта на Харьковщине
10.10.2025
Даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока — Зеленский
09.10.2025
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Стало известно, кто возглавит Одесскую ГВА: распоряжение Зеленского», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Одесскую ГВА возглавит Сергей Лысак.".