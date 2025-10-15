Стало известно, кто возглавит Одесскую ГВА: распоряжение Зеленского

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Одесскую ГВА возглавит Сергей Лысак.

Распоряжение опубликовали на сайте президента сегодня, 15 октября.

До этого, Лысак возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. Теперь, согласно указу Зеленского, временно исполнять обязанности главы Днепропетровской ОВА будет Владислав Гайваненко.

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Автор утверждал, что у мэра есть паспорт РФ, к тому же, он неоднократно отстаивал российские нарративы и защищал памятники, содержащие символику российской имперской политики. Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лиц с паспортом РФ. В их числе, подтвердила СБУ, мэр Одессы Геннадий Труханов. В вечернем обращении Зеленский заявил, что в Одессе создадут городскую военную администрацию. Сам Труханов в своем Telegram-канале подчеркнул, что за 12 лет на должности мэра Одессы история о его якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране.