Стало відомо, хто очолить Одеську МВА: розпорядження Зеленського

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського, Одеську МВА очолить Сергій Лисак.

Розпорядження опублікували на сайті президента сьогодні, 15 жовтня.

До цього, Лисак очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Наразі, згідно з указом Зеленського, тимчасово виконувати обов’язки голови Дніпропетровської ОВА буде Владислав Гайваненко.

Раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція із вимогою позбавити Труханова українського громадянства. Автор стверджував, що мер має паспорт РФ, до того ж, він неодноразово відстоював російські наративи й захищав пам’ятники, що містять символіку російської імперської політики. Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства «осіб із паспортом РФ». Серед них, підтвердила СБУ, мер Одеси Геннадій Труханов. У вечірньому зверненні Зеленський заявив, що в Одесі створять міську військову адміністрацію. Сам Труханов у своєму телеграм-каналі підкреслив, що за 12 років на посаді мера Одеси історія про його нібито російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами чи іншими важливими політичними процесами у країні.