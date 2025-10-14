Зеленський позбавив українського громадянства Труханова, в Одесі буде ВА

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства «осіб із паспортом РФ». Серед них, підтвердила СБУ, мер Одеси Геннадій Труханов.

«Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав“, – повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками безпекової наради.

В етері нацмарафону з посиланням на власні джерела повідомили, що українського громадянства позбавили мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від «ОПЗЖ» Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна.

СБУ підтвердила, що згідно з указом президента України позбавлено українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, оскільки він є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресорки.

Закордонний паспорт РФ, за даними СБУ, Труханов отримав 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей.

“Що стосується внутрішнього паспорта рф, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа «не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании». Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора”, – додали у СБУ.



Сам Труханов у своєму телеграм-каналі підкреслив, що за 12 років на посаді мера Одеси історія про його нібито російське громадянство виникає стабільно раз на кілька років, особливо перед виборами чи іншими важливими політичними процесами у країні.

“За ці роки я отримав безліч документів як з української, так і з російської сторони, які підтвердили – російського громадянства я ніколи не мав і не маю на сьогодні. Більш того – з 2018 року в росії я внесений до санкційних списків як громадянин України. Головне – я 12 років очолюю мільйонне українське місто, а це означає, що пройшов максимальні рівні всіх можливих для українського чиновника перевірок, зокрема й на наявність будь-якого іншого громадянства, окрім українського”, – запевняє мер Одеси.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом призначить керівника військової адміністрації Одеси.

“Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені”, – сказав президент.

Відео: t.me/V_Zelenskiy_official

Раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція із вимогою позбавити Труханова українського громадянства. Автор стверджував, що мер має паспорт РФ, до того ж, він неодноразово відстоював російські наративи й захищав пам’ятники, що містять символіку російської імперської політики.