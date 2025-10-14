Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова — официально

Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства «лиц с паспортом РФ». Среди них, подтвердила СБУ, — мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения в их отношении. Указ подписан», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале по итогам совещания по вопросам безопасности.

В эфире нацмарафона со ссылкой на собственные источники сообщили, что украинского гражданства лишили мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от «ОПЗЖ» Олега Царева и танцора Сергея Полунина.

СБУ подтвердила, что согласно указу президента Украины лишен украинского гражданства мэр Одессы Геннадий Труханов, поскольку он является гражданином РФ и имеет действующий заграничный паспорт страны-агрессора.

Заграничный паспорт РФ, по данным СБУ, Труханов получил 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей.

«Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил действие его внутреннего паспорта. Но в дополнительных пояснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании». Таким образом, Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора», — утверждают в СБУ.

Сам Труханов в своем Telegram-канале подчеркнул, что за 12 лет на посту мэра Одессы история о его якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране.

«За эти годы я получил множество документов как с украинской, так и с российской стороны, которые подтвердили — российского гражданства я никогда не имел и не имею на сегодняшний день. Более того — с 2018 года в России я внесен в санкционные списки как гражданин Украины. Главное — я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок, в том числе и на наличие любого другого гражданства, кроме украинского», — уверяет мэр Одессы.

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Автор утверждал, что у мэра есть паспорт РФ, к тому же, он неоднократно отстаивал российские нарративы и защищал памятники, содержащие символику российской имперской политики.