Труханова лишили гражданства? Зеленский сообщил о подписанном указе
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации в сфере безопасности в некоторых регионах. В ходе заседания подтверждены факты наличия российского гражданства у некоторых лиц.
«Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», – добавил глава государства.
В это же время ведущая нацмарафона рассказала, что по данным собственных источников, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от «ОПЗЖ» Олега Царева и танцора Сергея Полунина лишили украинского гражданства.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить городского голову Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Автор утверждал, что у мэра есть паспорт РФ, к тому же, он неоднократно отстаивал российские нарративы и защищал памятников, содержащих символику российской имперской политики.
«Трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года, когда в результате ливня и несвоевременного информирования граждан о непогоде, погибли люди, еще больше обострила недоверие к городскому голове Одессы. Просим Вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Мы убеждены, что лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине», – писалось в тексте петиции.
За сутки петиция набрала больше 28 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.
Категории: Общество, Украина; Теги: гражданство, гражданство Украины, Зеленский, президент;
Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 15:55;