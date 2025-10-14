Труханова лишили гражданства? Зеленский сообщил о подписанном указе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации в сфере безопасности в некоторых регионах. В ходе заседания подтверждены факты наличия российского гражданства у некоторых лиц.

«Подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», – добавил глава государства.

В это же время ведущая нацмарафона рассказала, что по данным собственных источников, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-нардепа от «ОПЗЖ» Олега Царева и танцора Сергея Полунина лишили украинского гражданства.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее на сайте Офиса президента появилась петиция с требованием лишить городского голову Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства. Автор утверждал, что у мэра есть паспорт РФ, к тому же, он неоднократно отстаивал российские нарративы и защищал памятников, содержащих символику российской имперской политики.

«Трагедия, произошедшая в Одессе 30 сентября 2025 года, когда в результате ливня и несвоевременного информирования граждан о непогоде, погибли люди, еще больше обострила недоверие к городскому голове Одессы. Просим Вас обеспечить проверку изложенного факта о двойном гражданстве Геннадия Труханова и, в случае подтверждения, применить предусмотренные законом механизмы. Мы убеждены, что лицо, имеющее гражданство государства-агрессора, не может занимать выборную должность в Украине», – писалось в тексте петиции.

За сутки петиция набрала больше 28 тысяч подписей из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения президентом.