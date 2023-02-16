Коллаборантка на Харьковщине организовывала оформление паспортов рф
Коллаборантка возглавила «миграционную службу» во время оккупации Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Женщина была главным специалистом Волчанского районного сектора ГУ ГТС Украины в Харьковской области, но перешла на сторону врага. В конце мая 2022 года она вступила в должность «и. о. начальника миграционной службы» в оккупированном Волчанске, а через несколько недель стала «начальником».
Колаборантка принимала документы для оформления гражданства рф, среди которых и согласие несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Предательница руководила подчиненными, которые переводили документы на русский, рассматривала обращения, связанные с получением российского гражданства за сокращенной процедурой.
В начале сентября 2022 года женщина вместе с оккупантами сбежала на территорию рф.
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 32-летней женщине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Управление СБУ в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Колаборантка возглавила «миграционную службу» во время оккупации Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".