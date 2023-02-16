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Коллаборантка на Харьковщине организовывала оформление паспортов рф

Общество 14:28   16.02.2023
Оксана Якушко
Коллаборантка на Харьковщине организовывала оформление паспортов рф

Коллаборантка возглавила «миграционную службу» во время оккупации Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина была главным специалистом Волчанского районного сектора ГУ ГТС Украины в Харьковской области, но перешла на сторону врага. В конце мая 2022 года она вступила в должность «и. о. начальника миграционной службы» в оккупированном Волчанске, а через несколько недель стала «начальником».

Колаборантка принимала документы для оформления гражданства рф, среди которых и согласие несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Предательница руководила подчиненными, которые переводили документы на русский, рассматривала обращения, связанные с получением российского гражданства за сокращенной процедурой.

В начале сентября 2022 года женщина вместе с оккупантами сбежала на территорию рф.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 32-летней женщине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Управление СБУ в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Колаборантка возглавила «миграционную службу» во время оккупации Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.".