Коллаборантка на Харьковщине организовывала оформление паспортов рф

Коллаборантка возглавила «миграционную службу» во время оккупации Волчанска, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Женщина была главным специалистом Волчанского районного сектора ГУ ГТС Украины в Харьковской области, но перешла на сторону врага. В конце мая 2022 года она вступила в должность «и. о. начальника миграционной службы» в оккупированном Волчанске, а через несколько недель стала «начальником».

Колаборантка принимала документы для оформления гражданства рф, среди которых и согласие несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет.

Предательница руководила подчиненными, которые переводили документы на русский, рассматривала обращения, связанные с получением российского гражданства за сокращенной процедурой.

В начале сентября 2022 года женщина вместе с оккупантами сбежала на территорию рф.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 32-летней женщине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ДБР в г. Полтаве, Управление СБУ в Харьковской области.