Отнимал имущество у патриотов. На Харьковщине осудят 61-летнего коллаборанта
На Харьковщине будут судить еще одного сторонника оккупантов, который занял должность в оккупационной администрации, сообщил прес-офицер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
61-летний местный житель поддержал действия захватчиков и в июне 2022 начал выполнять функции «и.о. помощника начальника отдела с. Лесная Стенка территориального управления Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Человек добровольно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
По его указанию псевполицейские пришли к патриотически настроенной директор одной из учебных заведений. Во время оккупации женщина спрятала у себя дома ноутбуки, печать, штампы образовательного учреждения, чтобы избежать разграбления. Так называемые правоохранители отобрали у директора имущество учебного заведения и привезли в кабинет «чиновника».
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Его содержат под стражей.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить еще одного сторонника оккупантов, который занял должность в оккупационной администрации, сообщил прес-офицер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.".