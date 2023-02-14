Отнимал имущество у патриотов. На Харьковщине осудят 61-летнего коллаборанта

На Харьковщине будут судить еще одного сторонника оккупантов, который занял должность в оккупационной администрации, сообщил прес-офицер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

61-летний местный житель поддержал действия захватчиков и в июне 2022 начал выполнять функции «и.о. помощника начальника отдела с. Лесная Стенка территориального управления Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Человек добровольно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

По его указанию псевполицейские пришли к патриотически настроенной директор одной из учебных заведений. Во время оккупации женщина спрятала у себя дома ноутбуки, печать, штампы образовательного учреждения, чтобы избежать разграбления. Так называемые правоохранители отобрали у директора имущество учебного заведения и привезли в кабинет «чиновника».

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 5 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Его содержат под стражей.