Відбирав майно у патріотів. На Харківщині судитимуть 61-річного колаборанта
На Харківщині судитимуть ще одного прихильника окупантів, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, повідомив прес-офіцер СБУ у Харківській області Владислав Абдула.
61-річний місцевий житель підтримав дії загарбників і у червні 2022 року почав виконувати функції «в.о. помічника начальника відділу с. Лісна Стінка територіального управління Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». Чоловік добровільно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
За його вказівкою псевполіцейські прийшли до патріотично налаштованої директорки одного з навчальних закладів. Під час окупації жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, щоб уникнути розграбування. Так звані правоохоронці відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст.111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Його тримають під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть ще одного прихильника окупантів, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, повідомив прес-офіцер СБУ у Харківській області Владислав Абдула.".