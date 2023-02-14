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Відбирав майно у патріотів. На Харківщині судитимуть 61-річного колаборанта

Суспільство 16:40   14.02.2023
Оксана Якушко
Відбирав майно у патріотів. На Харківщині судитимуть 61-річного колаборанта

На Харківщині судитимуть ще одного прихильника окупантів, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, повідомив прес-офіцер СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

61-річний місцевий житель підтримав дії загарбників і у червні 2022 року почав виконувати функції «в.о. помічника начальника відділу с. Лісна Стінка територіального управління Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». Чоловік добровільно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

За його вказівкою псевполіцейські прийшли до патріотично налаштованої директорки одного з навчальних закладів. Під час окупації жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, щоб уникнути розграбування. Так звані правоохоронці відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст.111-1(колабораційна діяльність)  Кримінального кодексу України.

Його тримають під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині судитимуть ще одного прихильника окупантів, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, повідомив прес-офіцер СБУ у Харківській області Владислав Абдула.".