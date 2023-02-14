Відбирав майно у патріотів. На Харківщині судитимуть 61-річного колаборанта

На Харківщині судитимуть ще одного прихильника окупантів, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, повідомив прес-офіцер СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

61-річний місцевий житель підтримав дії загарбників і у червні 2022 року почав виконувати функції «в.о. помічника начальника відділу с. Лісна Стінка територіального управління Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». Чоловік добровільно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

За його вказівкою псевполіцейські прийшли до патріотично налаштованої директорки одного з навчальних закладів. Під час окупації жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, щоб уникнути розграбування. Так звані правоохоронці відібрали у директорки майно навчального закладу та привезли в кабінет «посадовця».

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст.111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Його тримають під вартою.