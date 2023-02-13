Live
  • Понеділок 13.02.2023
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

СБУ повідомила про підозру «зірці шоубізу» – гауляйтеру Борової на Харківщині

Суспільство 16:24   13.02.2023
Оксана Якушко
СБУ повідомила про підозру «зірці шоубізу» – гауляйтеру Борової на Харківщині

Заочну підозру отримав 59-річний харків’янин, який під час окупації смт Борова обіймав посаду голови військово-цивільної адміністрації рашистів, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула.

Ще з початку 2014 року майбутній колаборант був прихильником так званого “русского мира”. Під час Революції Гідності він брав активну участь в акціях Антимайдану в Харкові, виступав з антиукраїнськими гаслами, а потім виїхав до рф, де продовжив займатися пропагандистською діяльністю проти України.

У червні зловмисник з власної згоди був призначений росіянами заступником так званого “мера” міста Балаклія. За місяць колаборант “пішов на підвищення” і добровільно очолив Борівську ВЦА окупантів.

З липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Майбутній колаборант став дещо відомим у 2010 році завдяки своїй участі у програмі “Україна має талант”, де показував дивакуваті трюки із травмуванням власного тіла.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік постійно хизувався своєю, як він вважав, великою популярністю в шоу-бізнесі. З огляду на це він навіть вигадав собі “артистичний” позивний – “Факір”, який використовував для законспірованого спілкування з окупантами.

Напередодні деокупації колаборант втік з Борової разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Читайте також: Директор Палацу культури у Боровій відбирав українські книги на знищення

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:59
На Харківщині 45-річний працівник “Харківобленерго” підірвався на міні
12:38
Мокрий сніг і ожеледиця. На Харківщині очікують погіршення погоди
21:41
На Куп’янському напрямку ворог хоче повернути Борову, річку Оскіл і Куп’янськ
19:03
З мінометів і артилерії. РФ обстріляла на Харківщині 8 населених пунктів
10:34
РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «СБУ повідомила про підозру «зірці шоубізу» – гауляйтеру Борової на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 16:24;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заочну підозру отримав 59-річний харків’янин, який під час окупації смт Борова обіймав посаду голови військово-цивільної адміністрації рашистів, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула.".