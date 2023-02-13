СБУ повідомила про підозру «зірці шоубізу» – гауляйтеру Борової на Харківщині

Заочну підозру отримав 59-річний харків’янин, який під час окупації смт Борова обіймав посаду голови військово-цивільної адміністрації рашистів, повідомив речник СБУ в Харківській області Влад Абдула.

Ще з початку 2014 року майбутній колаборант був прихильником так званого “русского мира”. Під час Революції Гідності він брав активну участь в акціях Антимайдану в Харкові, виступав з антиукраїнськими гаслами, а потім виїхав до рф, де продовжив займатися пропагандистською діяльністю проти України.

У червні зловмисник з власної згоди був призначений росіянами заступником так званого “мера” міста Балаклія. За місяць колаборант “пішов на підвищення” і добровільно очолив Борівську ВЦА окупантів.

З липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Майбутній колаборант став дещо відомим у 2010 році завдяки своїй участі у програмі “Україна має талант”, де показував дивакуваті трюки із травмуванням власного тіла.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік постійно хизувався своєю, як він вважав, великою популярністю в шоу-бізнесі. З огляду на це він навіть вигадав собі “артистичний” позивний – “Факір”, який використовував для законспірованого спілкування з окупантами.

Напередодні деокупації колаборант втік з Борової разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).