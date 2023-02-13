СБУ сообщила о подозрении «звезде шоубиза» — гауляйтеру Боровой на Харьковщине

Заочное подозрение получил 59-летний харьковчанин, который во время оккупации пгт Борова занимал должность главы военно-гражданской администрации рашистов, сообщил спикер СБУ в Харьковской области Влад Абдула.

Еще с начала 2014 года будущий коллаборант был поклонником так называемого «русского мира». Во время Революции Достоинства он активно участвовал в акциях Антимайдана в Харькове, выступал с антиукраинскими лозунгами, а затем уехал в рф, где продолжил заниматься пропагандистской деятельностью против Украины.

В июне злоумышленник по собственному согласию был назначен россиянами заместителем так называемого «мэра» города Балаклея. Через месяц коллаборант «ушел на повышение» и добровольно возглавил Боровскую ВГА оккупантов.

С июля по сентябрь он регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск.

Будущий коллаборант стал несколько известен в 2010 году благодаря своему участию в программе «Украина имеет талант», где показывал странные трюки с травмированием собственного тела.

Находясь на временно оккупированной территории, мужчина постоянно кичился своей, как он считал, большой популярностью в шоу-бизнесе. Учитывая это, он даже придумал себе «артистический» позывной — «Факир», который использовал для законспирированного общения с оккупантами.

Накануне деоккупации коллаборант бежал из Боровой вместе с российскими солдатами и скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику заочное подозрение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Читайте также: Директор Дворца культуры в Боровой отбирал украинские книги на уничтожение