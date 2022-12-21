Директор Дворца культуры в Боровой отбирал украинские книги на уничтожение

В Изюмском районе Харьковской области разоблачили коллаборанта, который составлял списки на уничтожение украинской литературы и агитировал сотрудничать с оккупантами.

33-летний житель поселка Боровая, занимая должность директора Дворца культуры, агитировал подчиненных поддерживать новую «власть», рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Кроме того, коллаборант составлял списки украинской литературы для ее списания и уничтожения. Он также принимал активное участие в подготовке к проведению Дня флага РФ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).