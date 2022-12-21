Директор Дворца культуры в Боровой отбирал украинские книги на уничтожение
Фото: Харьковская облпрокуратура
В Изюмском районе Харьковской области разоблачили коллаборанта, который составлял списки на уничтожение украинской литературы и агитировал сотрудничать с оккупантами.
33-летний житель поселка Боровая, занимая должность директора Дворца культуры, агитировал подчиненных поддерживать новую «власть», рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Кроме того, коллаборант составлял списки украинской литературы для ее списания и уничтожения. Он также принимал активное участие в подготовке к проведению Дня флага РФ.
Мужчине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе Харьковской области разоблачили коллаборанта, который составлял списки на уничтожение украинской литературы и агитировал сотрудничать с оккупантами.".