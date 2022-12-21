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На Харьковщине проведут спецрасследование по трем копам-предателям

Общество 13:59   21.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине проведут спецрасследование по трем копам-предателям

Суд удовлетворил ходатайство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области и разрешил провести спецрасследование в трех уголовных производствах по фактам коллаборационной деятельности, сообщила прокуратура Харьковской области.

Прокуратура установила трех коллаборантов, которые во время оккупации пгт Казачья Лопань работали в «народной милиции».

41-летний мужчина и 36-летняя женщина сотрудничали с оккупантами «временно исполняющий обязанности участкового инспектора». Им заочно сообщили о подозрении по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Третий подозреваемый — 33-летний мужчина также сотрудничал с оккупантами и согласился занять должность «временно исполняющего обязанности начальника» так называемой «народной милиции» в пгт Казачья Лопань. Он отбирал у людей автомобили, оружие, боеприпасы, сельскохозяйственную технику и другое имущество на нужды России. Ему заочно сообщили о подозрении по двум статьям: по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) и по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Всех трех коллаборантов объявили в розыск.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 13:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд удовлетворил ходатайство Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области и разрешил провести спецрасследование в трех уголовных производствах по фактам коллаборационной деятельности, сообщила прокуратура Харьковской области.".