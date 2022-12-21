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На Харківщині проведуть спецрозслідування щодо трьох копів-зрадників

Суспільство 13:59   21.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині проведуть спецрозслідування щодо трьох копів-зрадників

Суд задовольнив клопотання Дергачівської окружної прокуратури Харківської області та дозволив провести спецрозслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності, повідомила прокуратура Харківської області.

Прокуратура встановила трьох колаборантів, які під час окупації смт Козача Лопань працювали у «народній міліції».

41-річний чоловік та 36-річна жінка співпрацювали з окупантами на посаді «тимчасово виконуючий обов’язки дільничного інспектора». Їм заочно повідомили про підозру за фактом добровільного обіймання посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Третій підозрюваний — 33-річний чоловік також співпрацював із окупантами та погодився обійняти посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» так званої «народної міліції» у смт Козача Лопань. Він відбирав у людей автомобілі, зброю, боєприпаси, сільськогосподарську техніку та інше майно потреб рф. Йому заочно повідомили про підозру за двома статтями: за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Усіх трьох колаборантів оголосили у розшук.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 13:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд задовольнив клопотання Дергачівської окружної прокуратури Харківської області та дозволив провести спецрозслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності, повідомила прокуратура Харківської області.".