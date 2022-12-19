Мешканець Чугуївщини переконував односельців, що “обстрілюють виключно ЗСУ”

34-річний мешканець села Новоолександрівка Чугуївського району Харківської області схиляв односельців підтримувати дії РФ.

Колаборант публічно висловлювався щодо правильності та правомірності поширення суверенітету Росії на території України та схвалював дії Путіна. Також він переконував односельців, що тільки українські військові обстрілюють мирне населення, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).