Забезпечувала окупантів грошима. СБУ впіймала «фінансистку» рф з Куп’янська

Контррозвідка СБУ затримала ще одну поплічницю рф в Харківській області.

Зловмисницею виявилася колишня голова відділу Куп’янської міськради, яка підтримала російських загарбників. Після окупації Куп’янська вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили «головним спеціалістом відділу економічного розвитку».

На цій посаді колаборантка виконувала вказівки москви, поширювала кремлівський режим у регіоні та забезпечувала безперебійне фінансування окупаційних органів рф.

З цією метою вона розподіляла кошти серед ворожих підрозділів, а також готувала платіжні та звітно-фінансові документи російського зразка.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця переховувалась, але СБУ знайшли її та затримали.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України, її мають взяти під варту.

Під час оголошення підозри колаборантка визнала свою провину та заявила, що співпрацювала з окупантами під впливом російської пропаганди.

Заходи щодо викриття поплічниці агресора проводили співробітники Департаменту контррозвідки СБУ, слідчі Нацполіції України та Куп’янська окружна прокуратура.