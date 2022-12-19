Обеспечивала оккупантов деньгами. СБУ поймала «финансистку» рф из Купянска

Контрразведка СБУ задержала еще одну приспешницу рф в Харьковской области.

Злоумышленницей оказалась бывшая глава отдела Купянского горсовета, поддержавшая российских захватчиков. После оккупации Купянска она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили «главным специалистом отдела экономического развития».

На этой должности коллаборантка выполняла указания москвы, распространяла кремлевский режим в регионе и обеспечивала бесперебойное финансирование оккупационных органов рф.

С этой целью она распределяла средства среди вражеских подразделений, а также готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.

После освобождения Купянская злоумышленница скрывалась, но СБУ нашли ее и задержали.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ее должны взять под стражу.

Во время оглашения подозрения коллаборантка признала свою вину и заявила, что сотрудничала с оккупантами под влиянием российской пропаганды.

Мероприятия по разоблачению приспешницы агрессора проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ, следователи Нацполиции Украины и Купянская окружная прокуратура.