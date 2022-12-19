Обеспечивала оккупантов деньгами. СБУ поймала «финансистку» рф из Купянска
Контрразведка СБУ задержала еще одну приспешницу рф в Харьковской области.
Злоумышленницей оказалась бывшая глава отдела Купянского горсовета, поддержавшая российских захватчиков. После оккупации Купянска она вступила в ряды оккупационной администрации, где ее назначили «главным специалистом отдела экономического развития».
На этой должности коллаборантка выполняла указания москвы, распространяла кремлевский режим в регионе и обеспечивала бесперебойное финансирование оккупационных органов рф.
С этой целью она распределяла средства среди вражеских подразделений, а также готовила платежные и отчетно-финансовые документы российского образца.
После освобождения Купянская злоумышленница скрывалась, но СБУ нашли ее и задержали.
Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, ее должны взять под стражу.
Во время оглашения подозрения коллаборантка признала свою вину и заявила, что сотрудничала с оккупантами под влиянием российской пропаганды.
Мероприятия по разоблачению приспешницы агрессора проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ, следователи Нацполиции Украины и Купянская окружная прокуратура.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2022 в 12:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контрразведка СБУ задержала еще одну приспешницу рф в Харьковской области.".