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На Харьковщине сотрудник телеканала рисовал открытки с Z и флагом РФ (фото)

Происшествия 18:02   15.12.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине сотрудник телеканала рисовал открытки с Z и флагом РФ (фото)

Художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготавливал у себя дома открытки с захватническим символом Z и российским триколором.

Макеты открыток 61-летний мужчина отправлял своей дочери, которая проживает в РФ, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Также коллаборант хранил у себя дома советскую, антиукраинскую литературу и книгу Януковича.

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Обвинительный акт в отношении харьковчанина по факту осуществления по предварительному сговору группой лиц информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), направлен в суд.


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 18:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготавливал у себя дома открытки с захватническим символом Z и российским триколором.".