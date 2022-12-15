На Харьковщине сотрудник телеканала рисовал открытки с Z и флагом РФ (фото)

Художник-постановщик одного из телеканалов Харьковщины изготавливал у себя дома открытки с захватническим символом Z и российским триколором.

Макеты открыток 61-летний мужчина отправлял своей дочери, которая проживает в РФ, рассказали в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Также коллаборант хранил у себя дома советскую, антиукраинскую литературу и книгу Януковича.

Читайте также: СБУ затримала керівницю окупаційної адміністрації Ізюмщини

Обвинительный акт в отношении харьковчанина по факту осуществления по предварительному сговору группой лиц информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины), направлен в суд.



Фото: Харьковская облпрокуратура