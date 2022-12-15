СБУ задержала руководительницу оккупационной администрации Изюмщины

СБУ разоблачила еще одну приспешницу врага в освобожденных районах Харьковской области.

После захвата части Харьковщины 43-летняя местная жительница поддержала захватчиков и добровольно поступила в оккупационные органы. В рядах агрессора она активно подыскивала «единомышленников», которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала «должности», российские зарплаты и лояльность рашистов.

Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию.

В августе злоумышленница возглавила созданного оккупантами «Савинский территориальный отдел Изюмской военно-гражданской администрации». Должностное лицо принимало участие в совещаниях оккупационной администрации и оформляло лиц, которые были готовы сотрудничать с новой «властью».

После освобождения Харьковщины коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ разоблачили ее и задержали.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры.