СБУ задержала руководительницу оккупационной администрации Изюмщины
СБУ разоблачила еще одну приспешницу врага в освобожденных районах Харьковской области.
После захвата части Харьковщины 43-летняя местная жительница поддержала захватчиков и добровольно поступила в оккупационные органы. В рядах агрессора она активно подыскивала «единомышленников», которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала «должности», российские зарплаты и лояльность рашистов.
Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию.
В августе злоумышленница возглавила созданного оккупантами «Савинский территориальный отдел Изюмской военно-гражданской администрации». Должностное лицо принимало участие в совещаниях оккупационной администрации и оформляло лиц, которые были готовы сотрудничать с новой «властью».
После освобождения Харьковщины коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ разоблачили ее и задержали.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 12:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила еще одну приспешницу врага в освобожденных районах Харьковской области.".