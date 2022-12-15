СБУ затримала керівницю окупаційної адміністрації Ізюмщини
СБУ викрила ще одну поплічницю ворога у звільнених районах Харківської області.
Після захоплення частини Харківщини 43-річна місцева мешканка підтримала загарбників та добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала «однодумців», яких намагалася залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала “посади”, російські зарплати та лояльність рашистів.
Серед іншого, вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації.
Зловмисниця очолила створеного окупантами «Савинский территориальний отдел Изюмской военно-гражданской администрации». Псевдопосадовиця брала участь у нарадах окупаційної адміністрації та оформлювала осіб, які були готові співпрацювати з новою «владою».
Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але співробітники СБУ викрили її і затримали.
Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
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Ви читали новину: «СБУ затримала керівницю окупаційної адміністрації Ізюмщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 12:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ разоблачила еще одну приспешницу врага в освобожденных районах Харьковской области.".