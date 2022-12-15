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СБУ затримала керівницю окупаційної адміністрації Ізюмщини

Суспільство 12:36   15.12.2022
Оксана Якушко
СБУ затримала керівницю окупаційної адміністрації Ізюмщини

СБУ викрила ще одну поплічницю ворога у звільнених районах Харківської області.

Після захоплення частини Харківщини 43-річна місцева мешканка підтримала загарбників та добровільно вступила до окупаційних органів. У лавах агресора вона активно підшукувала «однодумців», яких намагалася залучити до співпраці з агресором. За це пропонувала “посади”, російські зарплати та лояльність рашистів.

Серед іншого, вона збирала паспортні дані місцевих жителів та передавала їх до окупаційної адміністрації.

Зловмисниця очолила створеного окупантами «Савинский территориальний отдел Изюмской военно-гражданской администрации». Псевдопосадовиця брала участь у нарадах окупаційної адміністрації та оформлювала осіб, які були готові співпрацювати з новою «владою».

Після звільнення Харківщини колаборантка намагалась переховуватись на території Ізюмського району, але співробітники СБУ викрили її і затримали.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 12:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ разоблачила еще одну приспешницу врага в освобожденных районах Харьковской области.".