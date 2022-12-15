Історія родини колаборантів із Харківщини: батько втік до РФ, сина судять

Сина колишнього гауляйтера селища Шевченкове Андрія Стрижка судитимуть в Україні, його дружина за ґратами. А батько, який залишив сімейство за принципом “своих не бросаем”, постить фото з РФ.

Подробиці про сімейство колаборантів повідомили в Харківському антикорупційному центрі, спираючись на дані прокуратури та розслідування “Радіо Свобода”.

“Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 25-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності, який під час окупації смт. Шевченкове Куп’янського району розміщував білборди з кремлівською пропагандою. Про це вказано в релізі облпрокуратури. Як вдалось встановити Харківському антикорупційному центру мова йде про Михайла Стрижка, сина гауляйтера Шевченкового, коли те було в окупації, Андрія Стрижка“, – повідомили антикорупціонери.

Стрижко-молодший працював на окупантів так само, як і його батько. Проте не зробив таку “запаморочливу кар’єру”. Він обіймав посаду “виконувача обов’язків начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення” у так званому “Шевченківському територіальному управлінні ВДА Куп’янського району Харківської області”. До цих успіхів у служінні “русскому миру” колаборант працював на стайні.

Батько Михайла “прославився” тим, що під час перебування гауляйтером Шевченкового демонтував на території селища пам’ятник учасникам АТО та зірвав герб України з місцевої адміністрації. На даний момент він заочно отримав уже три підозри, зокрема, за колабораційну діяльність.

Але найцікавіше не це. А те, що гауляйтер Шевченкового Андрій Стрижко, одягнувши козацьку папаху та пов’язавши георгіївську стрічку, втік із Харківщини й зараз позує на фото в Москві.

А сина з дружиною кинув зустрічати поліцію та СБУ.

Стрижко-молодший, за даними ХАЦ, зараз перебуває під вартою. Справу Михайла Стрижка розглядатиме Київський райсуд Харкова.

“Віта Стрижко раніше працювала друкаркою у місцевій селищній раді. Віта Стрижко очолила відділ в окупаційній адміністрації у Шевченковому, – повідомили антикорупціонери. – За даними слідства, у травні цього року на вимогу російських представників Віта Стрижко зайняла “посаду керівника організаційно-інформаційного відділу” в окупаційній адміністрації в Шевченковому. «Очільниця» відділу вела документообіг, організовувала роботу з прийому документів для отримання виплат від країни-агресора. Крім того, жінка збирала дані щодо діяльності структурних підрозділів органу окупаційної влади та складала план їх дій на тиждень”.

Зараз дружина гаулятера теж за ґратами, а він сам, ймовірно, ховається до РФ.