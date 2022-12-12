Виконував всі вказівки. Чиновник мерії Куп’янська працював на окупантів
Колишнього працівника міської ради Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради з березня активно співпрацював з окупантами.
Колаборант обійняв псевдопосаду «головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології» так званої «військово-цивільної адміністрації м. Куп’янськ».
Посадовець виконував всі вказівки нової «влади» та отримував заробітну плату в російських рублях.
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 66-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Читайте також: Зірка росТВ. ЗСУ знищили колаборанта з Харківщини, який збив герб України
Новини за темою:
Ви читали новину: «Виконував всі вказівки. Чиновник мерії Куп’янська працював на окупантів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 12:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього працівника міської ради Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".