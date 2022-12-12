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Виконував всі вказівки. Чиновник мерії Куп’янська працював на окупантів

Суспільство 12:31   12.12.2022
Оксана Якушко
Виконував всі вказівки. Чиновник мерії Куп’янська працював на окупантів

Колишнього працівника міської ради  Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Колишній спеціаліст Управління земельних ресурсів і екології Куп’янської міської ради з березня активно співпрацював з окупантами.

Колаборант обійняв псевдопосаду «головного спеціаліста відділу природних ресурсів і екології» так званої «військово-цивільної адміністрації м. Куп’янськ».

Посадовець виконував всі вказівки нової «влади» та отримував заробітну плату в російських рублях.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області заочно повідомила про підозру 66-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 12:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишнього працівника міської ради  Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".