Зірка росТВ. ЗСУ знищили колаборанта, який на Харківщині збив герб України
Колаборант із Куп’янська Ілля Гаманін, який став героєм російських пропагандистських роликів із Харківщини, знайшов свою смерть під Бахмутом.
Молодий колаборант із Куп’янська Ілля Гаманін після окупації міста брав активну участь у пропагандистських сюжетах.
Ілля Гаманін запам’ятався тим, що активно збивав герб України з адмінбудівлі Куп’янська. Після звільнення міста колаборант Гаманін втік до Білгорода. Там його призвали до лав армії рф і направили на Донбас. Днями ЗСУ знищили Гаманіна під Бахмутом.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 13:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборант із Куп’янська Ілля Гаманін, який став героєм російських пропагандистських роликів із Харківщини, знайшов свою смерть під Бахмутом.".