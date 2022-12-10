Звезда росТВ. ВСУ уничтожили коллаборанта с Харьковщины, сбившего герб Украины

Коллаборант из Купянска Илья Гаманин, ставший героем российских пропагандистских роликов с Харьковщины, нашел свою смерть под Бахмутом.

Молодой коллаборант из Купянска Илья Гаманин после оккупации города активно участвовал в пропагандистских сюжетах.

Илья Гаманин запомнился тем, что активно сбивал герб Украины с админздания Купянска. После освобождения города коллаборант Гаманин скрылся в Белгороде. Там его призванный в ряды армии рф и направили на Донбасс. На днях Гаманина уничтожили ВСУ под Бахмутом.