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«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма

Происшествия 15:03   19.11.2022
Елена Нагорная
«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма Фото: Харьковская облпрокуратура

Жительнице поселка Купянск-Узловой Харьковской области, которая в интервью российскому телеканалу «Звезда» восхваляла захватчиков, а после деоккупации «переобулась», грозит до 8 лет за решеткой.

35-летняя женщина в конце мая публично высказывалась в поддержку действий страны-агрессора в Украине. В интервью пропагандистам она рассказала, что поддерживает российскую армию и с ее приходом чувствует себя в безопасности. Женщина также заявила, как ее ребенка «задавили с этим украинским языком», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

В отношении жительницы утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 15:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительнице поселка Купянск-Узловой Харьковской области, которая в интервью российскому телеканалу «Звезда» восхваляла захватчиков, а после деоккупации «переобулась», грозит до 8 лет за решеткой.".