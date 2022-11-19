«Задавили с этим украинским языком»: звезде росТВ с Харьковщины грозит тюрьма
Жительнице поселка Купянск-Узловой Харьковской области, которая в интервью российскому телеканалу «Звезда» восхваляла захватчиков, а после деоккупации «переобулась», грозит до 8 лет за решеткой.
35-летняя женщина в конце мая публично высказывалась в поддержку действий страны-агрессора в Украине. В интервью пропагандистам она рассказала, что поддерживает российскую армию и с ее приходом чувствует себя в безопасности. Женщина также заявила, как ее ребенка «задавили с этим украинским языком», сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
В отношении жительницы утвержден и направлен в суд обвинительный акт по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 15:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительнице поселка Купянск-Узловой Харьковской области, которая в интервью российскому телеканалу «Звезда» восхваляла захватчиков, а после деоккупации «переобулась», грозит до 8 лет за решеткой.".