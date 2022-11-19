“Задавили с этим украинским языком”: зірці росТБ із Харківщини загрожує тюрма
Мешканці селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яка в інтерв’ю російському телеканалу “Звезда” вихваляла загарбників, а після деокупації “перевзулась”, загрожує до 8 років за ґратами.
35-річна жінка наприкінці травня привселюдно висловлювалася на підтримку дій країни-агресорки в Україні. В інтерв’ю пропагандистам вона розповіла, що підтримує російську армію і з її приходом почувається у безпеці. Жінка також заявила, як її дитину “задавили с этим украинским языком”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Щодо мешканки затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 15:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яка в інтерв’ю російському телеканалу “Звезда” вихваляла загарбників, а після деокупації “перевзулась”, загрожує до 8 років за ґратами.".