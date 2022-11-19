Live
  • Субота 19.11.2022
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🔴

“Задавили с этим украинским языком”: зірці росТБ із Харківщини загрожує тюрма

Події 15:03   19.11.2022
Олена Нагорна
“Задавили с этим украинским языком”: зірці росТБ із Харківщини загрожує тюрма

Мешканці селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яка в інтерв’ю російському телеканалу “Звезда” вихваляла загарбників, а після деокупації “перевзулась”, загрожує до 8 років за ґратами.

35-річна жінка наприкінці травня привселюдно висловлювалася на підтримку дій країни-агресорки в Україні. В інтерв’ю пропагандистам вона розповіла, що підтримує російську армію і з її приходом почувається у безпеці. Жінка також заявила, як її дитину “задавили с этим украинским языком”, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Щодо мешканки затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Читайте також: Ліцею на Харківщині під час окупації надали статус російського — прокуратура

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

13:20
Бюджет Харкова у 2022-му недоотримав 3,7 млрд грн: міськрада звернулася в Київ
12:32
У деокупованій Боровій увімкнули опалення
12:12
Ожеледиця в Харкові: сотні комунальників посипають доріжки піском
11:54
Морози загрожують 70 котам із притулку: майбутнім власникам обіцяють подарунки
10:46
На Харківщині немає проблем із безкоштовним інсуліном – облздоров’я (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Задавили с этим украинским языком”: зірці росТБ із Харківщини загрожує тюрма»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 15:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області, яка в інтерв’ю російському телеканалу “Звезда” вихваляла загарбників, а після деокупації “перевзулась”, загрожує до 8 років за ґратами.".