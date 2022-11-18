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Ліцею у Куп’янську під час окупації присвоїли статус російського – прокуратура

Події 18:13   18.11.2022
Елена Нагорная
Ліцею у Куп’янську під час окупації присвоїли статус російського – прокуратура

18 листопада під час огляду ліцею у деокупованому місті Куп’янськ Харківської області прокурори знайшли “свидетельство о государственной аккредитации”, видане “Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации” від 14 липня.

Згідно із зазначеним документом, український навчальний заклад незаконно набув статусу російського, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.

Також правоохоронці знайшли в ліцеї понад 3 тисячі російських підручників для 1-11 класів, “дипломы о среднем профессиональном образовании” російського формату, а також нагрудні медалі для учнів із прапорами РФ.

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Фото: Харківська облпрокуратура

Огляд закладу проводився у межах кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 18:13;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 листопада під час огляду ліцею у деокупованому місті Куп’янськ Харківської області прокурори знайшли “свидетельство о государственной аккредитации”, видане “Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации” від 14 липня.".