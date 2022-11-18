Лицею на Харьковщине при оккупации присвоили статус российского — прокуратура

18 ноября при осмотре лицея в деоккупированном городе Купянск Харьковской области прокуроры нашли «свидетельство о государственной аккредитации», выданное «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации» от 14 июля.

Согласно указанному документу, украинское учебное заведение незаконно получило статус российского, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Также правоохранители нашли в лицее более 3 тысяч российских учебников для 1-11 классов, «дипломы о среднем профессиональном образовании» российского формата, а также нагрудные медали для учеников с флагами РФ.

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Фото: Харьковская облпрокуратура

Осмотр заведения проводился в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины).