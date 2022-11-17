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На Харьковщине оккупанты отменили Уголовный и Процессуальный кодексы Украины

Общество 14:47   17.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине оккупанты отменили Уголовный и Процессуальный кодексы Украины

Главный гауйлятер Харьковщины упразднил два кодекса Украины, сообщила прокуратура Харьковской области.

Харьковская областная прокуратура получила безоговорочные доказательства нарушения оккупационными властями общепризнанных норм международного права.

 

5 августа так называемый «глава военно-гражданской администрации Харьковской области» издал незаконное «распоряжение», которым отменил два кодекса Украины.

Соратник оккупантов подписал документ, которым якобы пытался «урегулировать на территории Харьковской области отношения, связанные с привлечением лиц к уголовной ответственности».


«Чиновник» распорядился признать потерявшими силу на оккупированной территории Харьковщины, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины. Вместо украинских кодексов должны были действовать российские.

Однако ответственности по Уголовному кодексу Украины приспешникам оккупантов не избежать.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 14:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный гауйлятер Харьковщины упразднил два кодекса Украины, сообщила прокуратура Харьковской области.".