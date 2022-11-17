На Харьковщине оккупанты отменили Уголовный и Процессуальный кодексы Украины
Главный гауйлятер Харьковщины упразднил два кодекса Украины, сообщила прокуратура Харьковской области.
Харьковская областная прокуратура получила безоговорочные доказательства нарушения оккупационными властями общепризнанных норм международного права.
5 августа так называемый «глава военно-гражданской администрации Харьковской области» издал незаконное «распоряжение», которым отменил два кодекса Украины.
Соратник оккупантов подписал документ, которым якобы пытался «урегулировать на территории Харьковской области отношения, связанные с привлечением лиц к уголовной ответственности».
«Чиновник» распорядился признать потерявшими силу на оккупированной территории Харьковщины, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины. Вместо украинских кодексов должны были действовать российские.
Однако ответственности по Уголовному кодексу Украины приспешникам оккупантов не избежать.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 14:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главный гауйлятер Харьковщины упразднил два кодекса Украины, сообщила прокуратура Харьковской области.".