На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами
Дело коллаборанта, поддержавшего российских агрессоров, передано в суд, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В середине июня этого года 38-летний мужчина начал сотрудничать с российскими военными во время оккупации Изюма. Он вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.
Коллаборант охранял административное здание псевдополиции с 9 до 17 часов в течение рабочей недели и с 9 до 14 часов в выходные.
В настоящее время мужчина находится под стражей. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде Харькова.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Изюма по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).
Приговор предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 и с конфискацией имущества или без таковой.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 14:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело коллаборанта, поддержавшего российских агрессоров, передано в суд, сообщила Харьковская областная прокуратура.".