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На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами

Общество 14:31   15.11.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами

Дело коллаборанта, поддержавшего российских агрессоров, передано в суд, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В середине июня этого года 38-летний мужчина начал сотрудничать с российскими военными во время оккупации Изюма. Он вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.

Коллаборант охранял административное здание псевдополиции с 9 до 17 часов в течение рабочей недели и с 9 до 14 часов в выходные.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде  Харькова.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя  Изюма по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Приговор предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 и с конфискацией имущества или без таковой.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 14:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело коллаборанта, поддержавшего российских агрессоров, передано в суд, сообщила Харьковская областная прокуратура.".