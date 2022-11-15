На Харьковщине осудят полисмена-коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами

Дело коллаборанта, поддержавшего российских агрессоров, передано в суд, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В середине июня этого года 38-летний мужчина начал сотрудничать с российскими военными во время оккупации Изюма. Он вступил в должность так называемого «полицейского патрульно-постовой службы» в «Изюмском районном управлении полиции», созданном оккупантами.

Коллаборант охранял административное здание псевдополиции с 9 до 17 часов в течение рабочей недели и с 9 до 14 часов в выходные.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Дело будут рассматривать в Киевском районном суде Харькова.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего жителя Изюма по факту добровольного занятия должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Приговор предусматривает лишение свободы сроком от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 и с конфискацией имущества или без таковой.