На Харківщині судитимуть полісмена-колаборанта, який співпрацював з окупантами
Справу колаборанта, який підтримав російських агресорів, передали до суду, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У середині червня цього року 38-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.
Серед обов’язків колаборанта була охорона адміністративної будівлі псевдополіції з 9 години до 17 години протягом робочого тижня та у період з 9 до 14 години у вихідні.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Київському районному суді м. Харкова.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Вирок передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 та з конфіскацією майна або без такої.
Читайте також: Розвозив селами російську «гуманітарку»: у Вовчанську спіймали колаборанта
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині судитимуть полісмена-колаборанта, який співпрацював з окупантами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 14:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу колаборанта, який підтримав російських агресорів, передали до суду, повідомила Харківська обласна прокуратура.".