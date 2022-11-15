На Харківщині судитимуть полісмена-колаборанта, який співпрацював з окупантами

Справу колаборанта, який підтримав російських агресорів, передали до суду, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У середині червня цього року 38-річний чоловік почав співпрацювати з російськими військовими під час окупації м. Ізюм. Він обійняв посаду так званого «поліцейського патрульно-постової служби» в «Ізюмському районному управлінні поліції», що створили окупанти.

Серед обов’язків колаборанта була охорона адміністративної будівлі псевдополіції з 9 години до 17 години протягом робочого тижня та у період з 9 до 14 години у вихідні.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть в Київському районному суді м. Харкова.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 38-річного мешканця м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Вирок передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 та з конфіскацією майна або без такої.