Розвозив селами російську “гуманітарку”: у Вовчанську спіймали колаборанта

У Вовчанську поліцейські викрили чергового прихильника “русского мира”.

“43-річний місцевий житель неодноразово закликав жителів міста до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією. Чоловік здійснював роздачу гуманітарної допомоги, яку надавали росіяни, й розвозив її містом та селами окупованого Чугуївського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Що характерно – ворожу “гуманітарку” зрадник розвозив навіть не на своєму авто, а автомобілем одного з підприємств Вовчанська.

14 листопада чоловікові повідомили про підозру в колабораціонізмі.