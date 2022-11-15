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Розвозив селами російську “гуманітарку”: у Вовчанську спіймали колаборанта

Події 11:53   15.11.2022
Алексей Наумов
Розвозив селами російську “гуманітарку”: у Вовчанську спіймали колаборанта Фото: ГУ НП в Харківській області

У Вовчанську поліцейські викрили чергового прихильника “русского мира”.

“43-річний місцевий житель неодноразово закликав жителів міста до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією. Чоловік здійснював роздачу гуманітарної допомоги, яку надавали росіяни, й розвозив її містом та селами окупованого Чугуївського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Що характерно – ворожу “гуманітарку” зрадник розвозив навіть не на своєму авто, а автомобілем одного з підприємств Вовчанська.

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    • 14 листопада чоловікові повідомили про підозру в колабораціонізмі.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 11:53;

    • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську поліцейські викрили чергового прихильника “русского мира”".