Розвозив селами російську “гуманітарку”: у Вовчанську спіймали колаборанта
Фото: ГУ НП в Харківській області
У Вовчанську поліцейські викрили чергового прихильника “русского мира”.
“43-річний місцевий житель неодноразово закликав жителів міста до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією. Чоловік здійснював роздачу гуманітарної допомоги, яку надавали росіяни, й розвозив її містом та селами окупованого Чугуївського району”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Що характерно – ворожу “гуманітарку” зрадник розвозив навіть не на своєму авто, а автомобілем одного з підприємств Вовчанська.
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14 листопада чоловікові повідомили про підозру в колабораціонізмі.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2022 в 11:53;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Вовчанську поліцейські викрили чергового прихильника “русского мира”".