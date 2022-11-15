Развозил по селам российскую «гуманитарку»: в Волчанске поймали коллаборанта

В Волчанске полицейские разоблачили очередного сторонника «русского мира».

«43-летний местный житель неоднократно призывал жителей города к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией. Мужчина осуществлял раздачу гуманитарной помощи, которую оказывали россияне, и развозил ее по городу и селам оккупированного Чугуевского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Что характерно — вражескую «гуманитарку» предатель развозил даже не на своем авто, а на автомобиле одного из предприятий Волчанска.

14 ноября мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.