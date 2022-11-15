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Развозил по селам российскую «гуманитарку»: в Волчанске поймали коллаборанта

Происшествия 11:53   15.11.2022
Алексей Наумов
Развозил по селам российскую «гуманитарку»: в Волчанске поймали коллаборанта Фото: ГУНП в Харьковской области

В Волчанске полицейские разоблачили очередного сторонника «русского мира».

«43-летний местный житель неоднократно призывал жителей города к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией. Мужчина осуществлял раздачу гуманитарной помощи, которую оказывали россияне, и развозил ее по городу и селам оккупированного Чугуевского района», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Что характерно — вражескую «гуманитарку» предатель развозил даже не на своем авто, а на автомобиле одного из предприятий Волчанска.

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    • 14 ноября мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.

    Автор: Алексей Наумов

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 ноября 2022 в 11:53;

    • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске полицейские разоблачили очередного сторонника «русского мира»".