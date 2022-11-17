На Харківщині окупанти скасували Кримінальний і Процесуальний кодекси України

Головний гауйлятер Харківщини скасував два кодекси України, повідомила прокуратура Харківської області.

Харківська обласна прокуратура отримала беззастережні докази щодо порушення окупаційною владою загальновизнаних норм міжнародного права.

5 серпня так званий «голова військово-цивільної адміністрації Харківської області» видав незаконне «розпорядження», яким скасував два кодекси України.

Соратник окупантів підписав документ, яким нібито намагався «врегулювати на території Харківської області відносини, пов’язані із притягненням осіб до кримінальної відповідальності».



«Чиновник» розпорядився визнати такими, що втратили чинність, на окупованій території Харківщини, Кримінальний кодекс України та Кримінальний процесуальний кодекс України. Замість українських кодексів мали діяти російські.

Проте відповідальності за Кримінальним кодексом України поплічникам окупантів не уникнути.