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Выполнял все указания. Чиновник мэрии Купянска работал на оккупантов

Общество 12:31   12.12.2022
Оксана Якушко
Выполнял все указания. Чиновник мэрии Купянска работал на оккупантов

Бывшего работника  городского совета Купянска подозревают в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Бывший специалист Управления земельных ресурсов и экологии Купянского городского совета с марта активно сотрудничал с оккупантами.

Коллаборант работал «главным специалистом отдела природных ресурсов и экологии» так называемой «военно-гражданской администрации г. Купянск».

Чиновник выполнял все указания новой «власти» и получал зарплату в российских рублях.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 66-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшего работника  городского совета Купянска подозревают в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.".