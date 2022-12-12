Выполнял все указания. Чиновник мэрии Купянска работал на оккупантов

Бывшего работника городского совета Купянска подозревают в коллаборационизме, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Бывший специалист Управления земельных ресурсов и экологии Купянского городского совета с марта активно сотрудничал с оккупантами.

Коллаборант работал «главным специалистом отдела природных ресурсов и экологии» так называемой «военно-гражданской администрации г. Купянск».

Чиновник выполнял все указания новой «власти» и получал зарплату в российских рублях.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области заочно сообщила о подозрении 66-летнему мужчине по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).