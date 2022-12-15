История семьи коллаборантов из Харьковщины: отец сбежал в РФ, сына судят

Сына бывшего гауляйтера поселка Шевченково Андрея Стрижко будут судить в Украине, его жена за решеткой. А отец, бросивший семейство по принципу «своих не бросаем», постит фото из РФ.

Подробности о семействе коллаборантов сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, опираясь на данные прокуратуры и расследование «Радио Свобода».

«Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности, который во время оккупации пгт Шевченково Купянского района размещал билборды с кремлевской пропагандой. Об этом говорится в релизе облпрокуратуры. Как удалось установить Харьковскому антикоррупционному центру, речь идет о Михаиле Стрижко, сыне гауляйтера Шевченково, когда это было в оккупации, Андрее Стрижко», — собщили антикоррупционеры.

Стрижко-младший работал на оккупантов так же, как и его отец, однако не сделал столь «головокружительную карьеру». Он занимал должность «исполняющего обязанности начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения» в так называемом «Шевченковском территориальном управлении ВГА Купянского района Харьковской области». До этих успехов в служении «русскому миру» коллаборант работал на конюшне.

Отец Михаила «прославился» тем, что в бытность гауляйтером Шевченково демонтировал на территории поселка памятник участникам АТО и сорвал герб Украины с местной администрации. На данный момент он заочно получил уже три подозрения, в том числе за коллаборационную деятельность.

Но самое интересное не это. А то, что гауляйтер Шевченково — Андрей Стрижко, надев казацкую папаху и повязав георгиевскую ленту, сбежал из Харьковщины и сейчас позирует на фото в Москве.

А сына с женой бросил встречать полицию и СБУ.

Стрижко-младший, по данным ХАЦ, сейчас находятся под стражей. Дело Михаила Стрижко будет рассматривать Киевский райсуд Харькова.

«Вита Стрижко раньше работала печатницей в местном поселковом совете. Вита Стрижко возглавила отдел в оккупационной администрации в Шевченково, — сообщили антикоррупционеры. — По данным следствия, в мае этого года по требованию российских представителей Вита Стрижко заняла должность руководителя организационно-информационного отдела в оккупационной администрации в Шевченково. «Руководитель» отдела вела документооборот, организовывала работу по приему документов для получения выплат от страны-агрессора. Кроме того, женщина собирала данные о деятельности структурных подразделений органа оккупационных властей и составляла план их действий на неделю».

Сейчас жена гаулятера тоже за решеткой, а он сам, предположительно, скрывается в РФ.