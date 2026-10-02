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Російські БПЛА вдарили по житлових будинках та автівці швидкої на Куп’янщині

Події 18:38   02.10.2026
Тетяна Литвіна
Російські БПЛА вдарили по житлових будинках та автівці швидкої на Куп’янщині

2 жовтня ворог інтенсивно атакував ударними БПЛА житловий сектор селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Внаслідок ранкового удару по двоповерховому багатоквартирному житловому будинку троє його мешканців зазнали гострої реакції на стрес. Також виникла пожежа площею 150 кв. м. Горіли дерев’яні конструкції даху, вікна та балкони.

обстріл Шевченкового 2 жовтня

Пізніше на цій локації відбувся повторний удар у землю, внаслідок якого пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.

Близько полудня окупанти завдали чергового удару. “Приліт” був по іншому двоповерховому житловому будинку, внаслідок чого спалахнули чотири квартири та дах. Загальна площа пожежі становила 800 кв. м.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, медики та правоохоронці.

обстріл Шевченкового 2 жовтня

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Нагадаємо, автомобіль “Газмережі” потрапив під удар FPV дрону в одному із населених пунктів Золочівської громади. У машині було п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи. Вони вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автомобіль до влучання, повідомили у Харківській філії “Газмережі”.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 18:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "2 жовтня ворог інтенсивно атакував ударними БПЛА житловий сектор селища Шевченкове Куп’янського району, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Харківській області.".